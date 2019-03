Voortvluchtige Shahin Gheiybe provoceert vanuit Iran: 'Ik ga genieten van mijn vrijheid'

De boodschap werd dinsdagavond getoond in het programma Opsporing Verzocht. Gheiybe die nog een celstraf van bijna 11 jaar moet uitzitten voor een poging tot dubbele moord in 2009 in Den Bosch, introduceert zich in de video op de volgende manier: “Hallo, ik ben Shahin Gheiybe. Degene die al jaren door de politie gezocht wordt. Jullie moeten niet alles geloven wat in de media over mij gezegd wordt.”

Hij geeft vervolgens aan contact te hebben gezocht met een Nederlandse krant. En hij zegt dat zij hem willen interviewen. “Ik heb gezegd dat ik niet op alle vragen een antwoord geef, maar ik wil wel mijn verhaal kwijt”, vervolgt Gheiybe.

LEES OOK: Shahin Gheiybe moet nog 11 jaar zitten voor poging dubbele moord: 16 tips over gevluchte crimineel

Lees verder onder het filmpje dat werd getoond in Opsporing Verzocht









'Ongelooflijk' en 'schokkend'

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie laat in een reactie in het programma weten het ‘ongelooflijk’ en ‘schokkend’ te vinden om te zien hoe Gheiybe in de boodschap ‘de feiten verdraait en lak heeft aan zijn slachtoffers en aan onze maatschappij’.

Feit is volgens de woordvoerder dat Gheiybe bij de rechter bekend heeft dat hij zijn twee slachtoffers heeft neergeschoten en hun geld heeft gepakt. “Kennelijk waant hij zich nu vrij en onaantastbaar in Iran.”

'Onaanvaardbaar'

Bij de politie is nadat Gheiybe op de Nationale Opsporingslijst is geplaatst informatie binnengekomen dat hij regelmatig afspreekt met bekende en familie. Dit kan alleen maar wanneer hij reist onder een valse naam en met valse papieren. De politie hoopt dat er mensen zijn die weten onder welke naam hij reist en met wie en waar hij afspreekt.

“Het is onaanvaardbaar dat iemand op deze manier zijn straf ontloopt”, zegt de woordvoerder. Sinds de plaatsing van Gheiybe op de Nationale Opsporingslijst zijn er veertig tips over hem bij de politie binnengekomen.

Ontsnapt

Gheiybe werkte als systeembeheerder, maar handelde ook in computeronderdelen. Hij had op 6 juli 2009 met twee mannen afgesproken in Den Bosch. Ze zouden voor 175.000 euro een partij onderdelen kopen. Toen de deal bijna rond was, schoot hij de mannen neer en ging er met het geld vandoor.

Hij werd tot 13 jaar celstraf veroordeeld voor de poging tot dubbele moord en heling. Op 6 oktober 2011 wist hij te ontsnappen uit de gevangenis in Breda.