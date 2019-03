Burgemeester sluit 'speeltuin-lab', ook machinegeweer gevonden

Drugspand gesloten. Dat is de boodschap aan de Roosendaalse wijk Burgerhout woensdag. Burgemeester Jacques Niederer aarzelde geen moment en besliste al kort na de ontdekking van een gevaarlijk drugslab dat huis en schuur dicht moeten. Er zijn zeker twee miljoen pillen gemaakt en er lagen ook nog drie vuurwapens in huis

Dinsdag vond de politie het xtc-lab in een schuur achter een van de huizen in de Voorstraat. De drugsfabriek grensde aan een openbare speeltuin.

In het huis ontdekte de politie twee pistolen en een klein machinegeweer, een zogenoemde Scorpion. Die lijkt op een uzi.

“Net als de omwonenden, ben ik erg geschrokken. Daarnaast ben ik boos over dit hoogst onverantwoordelijke gedrag". Dat schrijft burgemeester Niederer woensdagmiddag in een persverklaring.

"Een drugslaboratorium midden in een woonwijk. Je moet er niet aan denken als daar iets fout was gegaan. Ik sluit de woning met onmiddellijke ingang. Dat doe ik om duidelijk te maken dat we in de gemeente Roosendaal streng optreden tegen drugsoverlast. Zeker als daarbij gevaarlijke risico’s voor omwonenden ontstaan".

Verboden toegang

Negen maanden lang mag er niemand het huis in en het terrein op. Dat komt erop neer dat ze vanaf nu de rest van het jaar hun huis niet meer in mogen.

De bewoners kunnen nog een kort geding aanspannen bij de rechtbank om toch weer toegang te krijgen.

'Miljoenen pillen gemaakt'

Er is een eerste analyse gemaakt op basis van de 1700 liter drugsafval die op het terrein stond. Daarmee konden twee tot vier miljoen pillen worden gemaakt. Een pilletje kost in Nederland op straat minstens vier euro. Daarmee is duidelijk dat er in het lab voor tussen de acht en zestien miljoen euro aan xtc-pillen kan zijn gemaakt. Buiten ons land loopt de handelswaarde al gauw in de tientallen miljoenen.

De tabletteermachine was gedemonteerd. Een deel van de spullen lag in een vrachtwagentje, binnen was alles vuil. Dat kan er op duiden dat het lab gedraaid heeft en dat ze alles aan het afbreken waren om ergens anders weer op te bouwen.

Huiszoeking

De recherche heeft gistermiddag- en avond het hele huis aan de Voorstraat en de aanbouw uitgekamd. Er werden ook speurhonden ingezet. De dieren van de landelijke eenheid van de politie zijn getraind om bijvoorbeeld geld en wapens te ruiken.

Er zijn in ieder geval duizenden euro's gevonden. Dat geld zat in een van de drie auto's die in beslag zijn genomen. Woensdag volgt nog buurtonderzoek.

Tips

De politie benadrukt ook dat het lab is opgespoord dankzij een waardevolle anonieme tip uit de buurt. In 2018 werd één op de drie labs in Zeeland-West-Brabant opgespoord dankzij mensen die verdachte activiteiten hadden gezien.

Ook de Roosendaalse burgemeester prijst de oplettende melder. "Verder spreek ik mijn waardering uit voor het optreden van de getuige. Door die melding kwam deze zaak aan het rollen.”