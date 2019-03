Burgemeester sluit 'speeltuin-lab' voor negen maanden

Dinsdag vond de politie het xtc-lab in een schuur achter een van de huizen in de Voorstraat. De drugsfabriek grensde aan een openbare speeltuin.

Negen maanden lang mag er niemand het huis in en het terrein op. Dat komt erop neer dat ze vanaf nu de rest van het jaar hun huis niet meer in mogen. De bewoners kunnen nog een proces aanspannen om toch weer toegang te krijgen.

Hoeveel synthetische drugs er konden worden gemaakt is nog in onderzoek. De tabletteermachine was gedemonteerd. Een deel van de spullen lag in een vrachtwagentje, binnen was alles vuil. Dat kan er op duiden dat het lab gedraaid heeft en dat ze alles aan het afbreken waren om ergens anders weer op te bouwen.

Huiszoeking

De recherche heeft gistermiddag- en avond het hele huis aan de Voorstraat en de aanbouw uitgekamd. Er werden ook speurhonden ingezet. De dieren van de landelijke eenheid van de politie zijn getraind om bijvoorbeeld geld en wapens te ruiken.

Er zijn in ieder geval duizenden euro's gevonden. Dat geld zat in een van de drie auto's die in beslag zijn genomen. Woensdag volgt nog buurtonderzoek.

Tips

De politie benadrukt ook dat het lab is opgespoord dankzij een waardevolle anonieme tip uit de buurt. In 2018 werd één op de drie labs in Zeeland-West-Brabant opgespoord dankzij mensen die verdachte activiteiten hadden gezien.