Ingrid geeft les in koken voor honden: 'Mensen zijn bang iets verkeerds klaar te maken'

Ooit studeerde ze voor orthomoleculair therapeut. En dat is ze nog steeds, maar niet meer voor mensen maar voor honden. Ingrid Smolders geeft adviezen aan hondenbezitters, geeft les aan onder andere dierenartsen en gedragstherapeuten, en ontwikkelde zelfs een opleiding.

Waarom geeft iemand met zoveel kennis van zaken dan een simpele kookcursus? "Het gaat erom dat mensen hun hond gezond eten geven. Als ze praktische tips krijgen, doen ze dat eerder dan dat ik een lezing van twee uur geef over het belang van gezonde voeding. "

Zo heeft ze een recept voor een mooie parfait: "Aardappelpuree met bottenbouillon, daaroverheen gepureerde rode bietjes ook weer met bottenbouillon. Dat zet je in de diepvries en als het hard is, strooi je er nog wat kruiden overheen voor een mooi driekleureneffect."

En dus staat haar aanrecht nu vol met ingrediënten voor een parfait, beslag voor een taart en kruiden. En in haar schuurtje achter in de tuin staat een grote diepvrieskist, speciaal aangeschaft om alle botten, vlees en kruiden voor haar twee honden in op te slaan.