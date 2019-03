Vader van in Spanje teruggevonden jongen (8) gezocht: politie geeft naam en foto vrij

De politie heeft de naam en foto vrijgegeven van de vader die ervan wordt verdacht vorig jaar in Eindhoven zijn zoon te hebben ontvoerd. De jongen van destijds acht jaar werd in februari teruggevonden in Barcelona. Van de vader ontbreekt elk spoor. De man die de politie zoekt, is de 46-jarige Joao Da Silva. Hij staat volgens de politie bekend als vuurwapengevaarlijk.

De jongen werd op dinsdag 12 juni ontvoerd vanaf de Kruisstraat in Eindhoven. Bij de ontvoering was volgens de politie ook een neef van de vader betrokken. De twee gingen er met de jongen in een auto vandoor.

Het ouderlijk gezag over de jongen was door de rechtbank aan zijn moeder toegewezen. Nadat hij in goede gezondheid in Barcelona werd gevonden, is hij weer herenigd met haar. De twee zitten volgens de politie inmiddels op een veilige plek.

Internationaal gesignaleerd

De jongen werd gevonden in het bijzijn van de neef van de vader. Deze man werd aangehouden, maar werd voorlopig vrijgelaten. Hij is nog altijd verdachte in de zaak. De politie heeft op allerlei manieren geprobeerd de vader te pakken, maar dat is tot nu toe niet gelukt. De man staat internationaal gesignaleerd en hij weet dat hij wordt gezocht.

De politie houdt er rekening mee dat de man in Nederland is en ze hoopt nog steeds dat hij zich meldt. Naam en foto van de vader van de jongen zijn nu in overleg met het Openbaar Ministerie naar buiten gebracht. De politie waarschuwt zelf geen actie te ondernemen wanneer iemand meer weet over de verblijfplaats van de man.

Filmpje van inval

Van de inval in het huis waar de jongen in februari werd gevonden zette de Spaanse politie toen een filmpje online. Hierop is te zien hoe vijf zwaarbewapende agenten de deur van een huis in Barcelona rammen en daarna naar boven lopen. Vervolgens wordt in beeld gebracht hoe een verdachte wordt afgevoerd en hoe de jongen, op de rug van een agent, naar buiten wordt gebracht.