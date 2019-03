Erick Gutiérrez moet zich bij PSV aanpassen aan wensen van Mark van Bommel

“Gutiérrez speelt niet zoals trainer Mark van Bommel het wil”, stelt Daniel Reyes, journalist van de Mexicaanse sportzender Marca Claro. Reyes volgt de verrichtingen van de Hirving Lozano en Erick Gutiérrez bij PSV op de voet en legt de vinger nu op de zere plek waarom het voor Guti bij PSV nog niet wil vlotten.

Aanpassing

“Guti is een middenvelder die van nature inzakt tussen de centrale verdedigers. Maar het idee van Van Bommel is dat de middenvelders ook daadwerkelijk op het middenveld blijven staan. Dat is een aanpassing die hij nu aan het maken is, maar dat is tot op heden nog niet gelukt.”

Vooral de directe aanpak van Van Bommel is Guti niet gewend. "In Mexico zijn we niet zo direct", zegt Reyes. "Van Bommel is eerlijk en zegt direct waar het op staat. Dat is lastig voor een Latijnse jongen."

Het lijkt wel een eeuw geleden dat Gutiérrez zijn debuut maakte voor PSV tijdens het duel op bezoek bij ADO Den Haag. De Mexicaan werd na 70 minuten in het veld gebracht en nog geen vijf minuten later had Guti al een assist en een doelpunt op zijn naam staan.

Bekijk hieronder de beelden en lees verder.

Dat duel leek de aftrap te zijn van een goede combinatie tussen speler en club, maar na 25 wedstrijden kan er geconcludeerd worden dat Guti nog niet heeft gebracht wat men van hem had verwacht. "Het tempo ligt in Nederland toch wat hoger dan in Mexico", zegt Reyes daarover. "Het lijkt er op dat hij die aanpassing ook nog moet maken. Maar hij werkt echt keihard. Hij weet dat hij bepaalde dingen nog moet verbeteren, maar gun hem de tijd."

Guti voor de winterstop: dertien wedstrijden – 501 speelminuten – gemiddeld 38,5 minuut per wedstrijd

dertien wedstrijden – 501 speelminuten – gemiddeld 38,5 minuut per wedstrijd Guti na de winterstop: acht wedstrijden – 80 speelminuten – gemiddeld tien minuten per wedstrijd

De Mexicaan weet dus dat hij er nog niet is, maar kreeg anderhalve week geleden wel opnieuw een klap te verwerken toen Mark van Bommel voor het duel met Excelsior bij afwezigheid van Jorrit Hendrix niet voor Guti koos, maar voor de jonge Michal Sadilek. "Daarmee lijkt Guti gezakt te zijn in de pikorde. Die klap kwam wel hard aan. Maar nogmaals: hij weet wat hij moet doen en werkt daar keihard voor."

Geen zorgen in Mexico

Speeltijd of niet, Guti is afgelopen dinsdag wel opgeroepen voor het Mexicaanse elftal. De nieuwe bondscoach, Gerardo Martino wil de middenvelder met eigen ogen zien. "En in Mexico maken ze zich nog geen zorgen om de situatie van Guti bij PSV. Ze hebben veel vertrouwen in hem en weten wat hij kan. Maar ze snappen het niet dat hij zo weinig speelt."

Guti lijkt het restant van het seizoen niet geheel in de plannen van Van Bommel voor te komen. Daarom zal de blik wellicht al snel uitgaan naar komend seizoen. Dat moet het jaar worden waar de Mexicaan zich moet gaan bewijzen, vindt ook Reyes.

Gold Cup

"Het beste is voor hem dat hij vanaf dag één van het trainingskamp bij de groep zit en mee kan met het niveau. Maar in juni en juli wordt de Gold Cup gehouden, waar Mexico ook in actie komt. Dat zou het nog lastig kunnen maken, want deelname aan zo'n toernooi zou betekenen dat hij opnieuw laat aansluit, net als dit seizoen", doelt Reyes op de late transfer van Guti, die op 30 augustus 2018 werd gepresenteerd.