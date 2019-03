Sjef van Loon (88) maakte in het geheim zijn eigen bospad en dat moet nu 'Sjefkepad' worden

Vraag Sjef van Loon naar de oorsprong van het pad en hij gaat terug naar de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). "Toen hebben ze dat hier gemaakt. Daarna werd het militair terrein."

Sneeuw

Als kind kwam Sjef er al graag. "Als er sneeuw was, gingen we met de slee van de helling, zo het ijs op. Later was het hier dichtgegroeid." Defensie zou het gebied overdragen aan Staatsbosbeheer en had bij wijze van gift een bos geplant.

Sjef wilde graag een wandelpad. En hij bedacht een list. Iedere dag ging hij een uur aan het werk om het pad vrij te maken. "Ik heb alles weggehakt. Ik vroeg het maar aan niemand. Ik heb altijd de grens opgezocht en het loopt iedere keer net goed af", lacht hij.



Sjef van Loon loopt met zijn hond Guus op het pad dat 'Sjefkepad' moet worden.





Met de hand

Het idee om van dat pad nu officieel een 'Sjef van Loonpad' of 'Sjefkespad' te maken ontstond in de lokale talkshow 'Spraakvermaak'. Daar sprak Mirjam Schrauwen met Sjef. "En daarna dacht ik: dit is zo'n ongelofelijk gaaf verhaal. Dat deze man 800 meter, in zijn eentje, helemaal met de hand dit pad vrij heeft gemaakt van onkruid en struiken, zodat er mensen konden wandelen. Plus: hij moest het stiekem doen."

Betrapt

Uiteindelijk ontdekte Staatsbosbeheer dat het pad werd vrijgemaakt. Schrauwen: "Ze hebben hem betrapt. Maar ze vonden het eigenlijk ook wel een leuk idee en zeiden: maak het maar lekker af. En nu wandelen hier dagelijks mensen. Er zijn hardlopers, er wordt gesport. Er zijn er zo veel mensen die hier plezier van hebben, dankzij Sjef."

Sjef van Loon met initiatiefnemer van het 'Sjefkepad' Mirjam Schrauwen.





Over de datum

En daarom is Mirjam bezig met Staatsbosbeheer om het pad te vernoemen naar Sjef. Die is daar erg van onder de indruk: "Ik ben over de datum Ik heb al drie keer een herseninfarct gehad. Drie jaar geleden zou ik dood gaan aan slokdarmkanker. Maar ze hadden zich vergist: het was een zweer aan de slokdarm. Ik vraag iedere keer uitstel", lacht Sjef.

En dat er nu misschien een blijvende herinnering aan hem komt, vindt hij hartstikke mooi. "Ik heb hier 71 jaar gewoond. Daarvoor woonden mijn vader en grootvader hier. Hier zat altijd een Van Loon. Dus als hier een padje komt van Van Loon, dan blijft dat."