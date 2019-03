Dorpsraden in Bavel en Ulvenhout zien fly-over A58 niet zitten: 'Geen dertig jaar ellende'

Demonstratief doet Toine van Es van de dorpsraad Bavel de deur naar zijn tuin open. In de verte hoor je duidelijk het verkeer dat over de A58 rijdt. Die geluidsoverlast zal alleen maar erger worden als de fly-over bij knooppunt Sint-Annabosch er komt, is zijn overtuiging.

De dorpsraden van Bavel en Ulvenhout zijn niet tegen een verbreding van de A58, maar ze willen een oplossing met een betere snelweg. "Het is eigenlijk onduidelijk wat de impact van een fly-over is op de leefomgeving, dat is waar wij eerst antwoord op willen hebben", zegt John Vester van de dorpsraad Ulvenhout.

Fijnstof

Op een viaduct over de A58 is te zien waar de fly-over moet komen. De hoogte van de fly-over is volgens Vester ook een probleem. "Gevoelsmatig zeggen wij dat dit meer overlast geeft. Denk bijvoorbeeld aan geluid en fijnstof." Rijkswaterstaat heeft op vragen daarover geen antwoorden gegeven. En volgens de dorpsraden zijn andere oplossingen ook niet serieus onderzocht.

Alleen de CO2-uitstoot zal met de fly-over al met vijftien procent toenemen, beweert Vester. Hij vindt dat niet meer van deze tijd.

Spek en bonen

Van Es benadrukt dat de dorpsraden niet tegen de verbreding van de A58 zijn, maar wel tegen extra overlast voor de omgeving. De afgelopen vier jaar is er intensief overleg geweest met Rijkswaterstaat. Achteraf heeft dat weinig opgeleverd. "Er is wel naar ons geluisterd, maar wij zijn niet gehoord", zegt Van Es. Een vriendelijke manier om te zeggen dat je er eigenlijk voor spek en bonen bij hebt gezeten.

Volgens Van Es heeft Rijkswaterstaat op geen enkele manier rekening gehouden met de effecten voor de omgeving. "Die weg gaat er komen voor dertig jaar en wij willen geen dertig jaar ellende."

Raad van State

Alleen de minister kan de fly-over nog tegenhouden, maar die kans lijkt bijzonder klein. De dorpsraden willen daarom naar de Raad van State, in de hoop dat de plannen alsnog aangepast worden.