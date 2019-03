Minister Arie Slob: 'Regionale omroep geeft mensen het gevoel wat er leeft in de provincie'

Hij is niet in Brabant geboren, maar Brabant heeft wel een plekje in zijn hart. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media bracht woensdag een bezoek aan Omroep Brabant. “Ik heb mijn militaire diensttijd hier doorgebracht, zowel in Tilburg als in Breda. De ‘zachte G’ klinkt hier nog steeds goed”, zei hij.

Minister Slob maakt een tournee langs alle regionale omroepen. Woensdag was Omroep Brabant aan de beurt. Tijdens zijn bezoek stipte hij het belang van de regionale omroepen aan. “De regionale omroep staat tussen de mensen. Het geeft de mensen het gevoel van wat er leeft in de provincie.”

Samenwerking met lokale en landelijke omroepen

Omroep Brabant bestaat al ruim veertig jaar en is door de jaren heen veranderd. In de toekomst zal er steeds meer worden samengewerkt met de lokale en de landelijke omroepen. Zo zijn berichten van Omroep Brabant binnenkort ook allemaal te zien op de website en in de app van de NOS.

LEES OOK: Alle Omroep Brabant-berichten straks ook in de NOS-app

Op termijn zijn ook landelijke berichten van de NOS via de site en de app van Omroep Brabant te lezen. “Zo krijgen regionale omroepen steeds meer voet aan de grond en kunnen de omroepen elkaar versterken”, aldus Slob.

Brabant in het hart van de minister

Brabant zit in ieder geval in het hart van de minister. “Ik heb mijn eigen herinneringen en ervaringen met Brabant. Tijdens mijn militaire diensttijd leerde ik Brabant echt kennen en waarderen.”

Of hij ook carnaval vierde? “Ja, als protestantse jongen maakte ik carnaval voor het eerst mee in Breda. Dat was een verrijking van mijn leven.”