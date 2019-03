Het hoofd van Vincent van Gogh niet alleen in Zundert, maar ook online te zien

De bronzen kop van Vincent van Gogh was al in Brabant te vinden. Maar wie een uitstapje naar Zundert te veel moeite vindt, kan het beeld nu ook thuis bekijken. Lekker op de bank, aan de eettafel of waar dan maar ook. Het kunstwerk staat sinds woensdag online.

Het beeld is door het Bredase Hane3D van Casper Hanegraaf driedimensionaal gescand en bewerkt tot een virtuele presentatie. “Je zet het object op een draaischijf en neemt vanuit elke hoek een foto. Met software zet je de foto's om in 3D."

De bronzen kop kwam vorige maand naar het Van GoghHuis in Zundert. Het museum, op de plek van het geboortehuis van de schilder, heeft het kunstwerk in bruikleen gekregen. De directeur kreeg een telefoontje van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het kunstwerk stond in het depot van de dienst, of het Van GoghHuis interesse had.

De echte versie kan dus daar bekeken worden, de online versie waar je maar wil. “Misschien interesseert het mensen om meer te gaan bekijken. Om meer te weten te komen over Vincent van Gogh en alles wat hij heeft betekend”, zegt Casper Hanegraaf.

'Was super leuk'

Hanegraaf maakt vaker 3D-versies van kunstwerken. “Veel kunst is al in oudere staat. Het is daarom handig het te digitaliseren”, legt hij uit. Hij vond het ‘geweldig’ om dit keer het hoofd van Vincent van Gogh te doen. “Het was superleuk om te doen. Ik ben zelf ook een onwijze kunstliefhebber. Ik laat mijn vrouw op reis regelmatig even alleen zodat ik kunstwerken kan fotograferen. Dan moet zij verplicht van de zon genieten. Zwaar leven”, grapt hij.

Het kunstwerk kan worden bekeken op Sketchfab, een platform waarop 3D, Virtual Reality en Augmented Reality wordt gedeeld. Je kan de 3D-versie van alle kanten bekijken en ronddraaien.