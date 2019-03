PSV-middenvelder Pablo Rosario tekent bij tot 2023

Rosario speelt sinds 2016 bij PSV en kwam destijds over van Almere City. In oktober maakte hij zijn debuut in Oranje in het oefenduel met België.

Vaste waarde

Rosario is een vaste waarde in het elftal van Mark van Bommel. Dit seizoen speelde hij al 23 eredivisiewedstrijden voor PSV. Hij kwam ook zes keer in actie in de Champions League.



