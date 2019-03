'Ik kan me voorstellen dat het PSV-publiek wat meer verwacht'

"Na die vroege 1-0 van Luuk de Jong gaat iedereen er goed voor zitten", blikt Elfrink terug. "Het leek ook al heel snel 2-0 te worden, maar de voorzet van Angelino kwam niet aan. NAC begon echt héél slecht aan de wedstrijd. Die ploeg vroeg om een afstraffing. Die is er uiteindelijk niet gekomen. Ik vind dat PSV in grote delen van de wedstrijd erg slecht spel liet zien aan de bal."

'Te weinig creativiteit'

Elfrink spreekt van 'hetzelfde liedje als de afgelopen weken'. "Er is te weinig creativiteit. Het defensieve blok op het middenveld... het staat allemaal wel aardig, de organisatie staat prima. Maar ik kan me voorstellen dat het publiek in het Philips Stadion toch wat meer verwacht. Er klonk wat gezucht en gefluit tijdens de tikkies breed en terug. PSV pakte de drie punten, maar heeft wel erg weinig indruk gemaakt."

Lighttown Madness, een sfeergoep van PSV-supporters, stoorde zich aan het uitfluiten van de eigen spelers. Op Facebook wijst Lighttown Madness op een regel uit het clublied van de Eindhovense voetbalvereniging: 'De strijd zal ontbranden, eenieder vecht mee'. "Wellicht dat mensen nu met het argument komen dat ze 'dan maar beter moeten spelen', maar een andere belangrijke regel uit ons clublied luidt: 'Komen er tijden van veel tegenslag, dan zullen wij tonen wat vriendschap vermag'. Juist op de momenten dat het minder gaat, heeft het team onze steun nodig! Sta op voor je club wanneer het nodig is en laat dat gefluit achterwege."

NAC

Ondanks de onvrede bij de PSV-fans, staat de Eindhovense landskampioen nog steeds keurig op de eerste plaats in de eredivisie. NAC blijft hekkensluiter. Maar het gat met De Graafschap - dat op vijf punten voorlaatste staat - werd zaterdagavond niet groter. Dit had NAC te danken aan grote rivaal Willem II. De Tilburgse club klopte De Graafschap namelijk thuis met 3-2.

"NAC wist dat reëel gezien hier in Eindhoven geen punten gepakt zouden worden", benadrukt Omroep Brabant-verslaggever Job Willemse. "Dan moet je proberen met een goed gevoel de laatste negen wedstrijden in te gaan. Ik denk dat dit op zich aardig is gelukt, op de beginfase na. NAC heeft bij vlagen aardig verdedigd. "

Hij houdt daarom hoop voor de Bredase club. "Op papier kun je zeggen dat NAC een gunstig schema heeft ten opzichte van concurrent De Graafschap."