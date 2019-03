Ondernemers niet blij met foodtruck van Vannie, die te veel zou stinken

"Ik hoor via klanten dat er handtekeningen tegen mij worden verzameld. Maar liever zou ik met de buren in gesprek gaan over wat hen dwars zit, dan kunnen we er vast uitkomen", vertelt Smajic. De geur van de foodtruck die tot het terras van de naastgelegen horecatent reikt, zou de voornaamste doorn in het oog zijn.

'Stinkjoegoslaaf'

Eerder kreeg Smajic al de bijnaam 'Stinkjoegoslaaf'. Daarover worden bij de foodtruck zelfs grapjes gemaakt door verschillende klanten die er wat komen halen. "Ik heb de laatste dagen klanten aan de balie gekregen die tussen neus en lippen door eventjes zeggen dat het stinkt, met een knipoog."

Behalve dat Smajic het jammer vindt dat hij niet in gesprek is over de bezwaren van de andere ondernemers, kan hij het positieve van de aandacht er wel in zien, want 'negatieve reclame bestaat niet'.

Bezwaren

Smajic zelf denkt dat vooral de concurrentie een reden is om bezwaar te maken tegen zijn komst. Volgens een van de ondernemers is het vooral de geur op het terras een probleem, maar ook het beleid van de gemeente.

"We hebben niets tegen de uitbater persoonlijk, maar wel tegen de gemeente die de vergunning heeft verleend. Ook met bijvoorbeeld het oog op belasting ontstaat er een verkeerde verhouding." Daar hebben de ondernemers een bezwaar tegen ingediend. Een uitgebreide reactie wilden zij geen van allen geven aan Omroep Brabant.

Concurrentie

Het gevoel dat zijn komst als concurrentie gezien wordt snapt Smajic wel, maar hij vindt het niet terecht. "Ik verkoop bewust iets dat niemand anders aan dit plein verkoopt. Het is juist een verrijking. Ik denk dat er op deze manier meer mensen komen."

In de kraam zijn Bosnische specialiteiten te koop, die worden klaargemaakt op de grill. "Het ruikt hier dus hooguit een beetje naar barbecue, maar dat vinden de meeste mensen juist lekker."