Virgil van Dijk is goud waard voor Liverpool in Champions League door rake kopbal

Bredanaar Virgil van Dijk heeft met een rake kopbal ervoor gezorgd dat Liverpool door is naar de kwartfinale in de Champions League ten koste van Bayern München. De centrale verdediger kopte na 69 minuten de 1-2 tegen de touwen, waarmee hij de wedstrijd in het slot gooide. Uiteindelijk won Liverpool het duel nog met 1-3.

Verdedigend stond Van Dijk zijn mannetje in de Allianz Arena in München. Typerend was het gedrag van de spits van Bayern, Robert Lewandowski. De Poolse goalgetter bleef gedurende de wedstrijd uit de buurt van Van Dijk en ging met opzet telkens bij collega-verdediger Joël Matip staan.

Van Dijk was al belangrijk bij de eerste Liverpool-goal. Na een 26 minuten kwamen The Reds op 0-1 in Duitsland, waarmee de belangrijke uitgoal binnen was. De Bredase verdediger gaf van achteruit een goede lange bal, die uiteindelijk door aanvaller Sadio Mané knap werd binnengeschoten.

Rake kopbal

Bayern kwam nog voor rust langszij en leek zelfs nog op voorsprong te komen, maar zover kwam het niet. Na 69 minuten, nadat Liverpool al langer aandrong, was het uiteindelijk dus Van Dijk die de wedstrijd in het slot gooide met een goede kopbal uit een corner.

Lofzang

Sinds Van Dijk in januari 2018 overkwam van Southampton naar Liverpool maakt de verdediger een ongekende ontwikkeling door. Nagenoeg elke week zijn er aansprekende Premier League-legendes die de Bredanaar de hemel in prijzen.

Ook onder zijn teamgenoten ligt de aanvoerder van Oranje goed. Doelman Alisson Becker is blij met de terugkeer van Van Dijk, die in het heenduel geschorst was. "Ons team heeft zo veel goede spelers, maar Virgil is verschrikkelijk belangrijk. Hij is constant, verdedigend ijzersterk én belangrijk bij hoge ballen en standaardsituaties. Het is mooi om voor dit soort wedstrijden de allerbeste spelers tot je beschikking te hebben."