Helmond neemt harde maatregel tegen wapenbezit: politie mag fouilleren

HELMOND -

De politie mag vanaf vrijdag iedereen in een gedeelte van de Helmondse binnenstad fouilleren in de strijd tegen wapenbezit. Burgemeester Elly Blanksma heeft de Helmondse gemeenteraad woensdagavond geïnformeerd over het besluit, dat is genomen vanwege 'een toenemend gevoel van onveiligheid en maatschappelijke onrust in de stad'.