In Brabant kleuren de velden weer geel: Oproep aan minister om snel glyfosaat te beperken

De fractie van D66 in de Tweede Kamer wil dat minister Schouten voor Landbouw snel glyfosaat beperkt. Glyfosaat is een bestrijdingsmiddel en wordt gebruikt in de landbouw. Daardoor kleuren veel Brabantse landbouwvelden op dit moment weer felgeel. D66 deed de oproep donderdag tijdens een debat voor biodiversiteit in de Tweede Kamer.

D66 diende in juni 2018 een motie in om het gebruik van glyfosaat in de landbouw te beperken en kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer.

Omstreden bestrijdingsmiddel

Glyfosaat wordt gebruikt door boeren die gras van hun land willen hebben. Vaak om ruimte te maken voor andere gewassen. De milieuclubs maken zich zorgen over het gebruik van glyfosaat. Volgens hen maakt het middel het bodemleven helemaal kapot. Glyfosaat zou ook bijdragen aan de sterfte van insecten, waardoor weidevogels geen voedsel meer kunnen vinden.

LEES OOK: De gouden velden van Brabant? Hoe bestrijdingsmiddelen het grasland felgeel kleurt.

De partijen in de Tweede Kamer vinden dat de boeren teveel gebruik maken van glyfosaat. D66-kamerlid Tjeerd de Groot herhaalde dat donderdag nog eens. "Vaak is er sprake van onnodige toepassing van het bestrijdingsmiddel en wordt gezond gras doodgemaakt."

'Geen verlenging'

De Europese Unie verlengde eind 2017 het gebruik van glyfosaat in de landbouw met vijf jaar. Nederland ging daar in mee. Kamerlid De Groot merkte donderdag op dat 'de bewijzen tegen glyfosaat zich opstapelen'. "Over vijf jaar krijgen we geen verlenging meer van glyfosaat."

LEES OOK: Tweede Kamer wil einde aan oranje glyfosaatvelden in het landschap

De minister ging donderdag nog niet in op de oproep van D66 om in mei de motie te gaan uitvoeren. Ze wil met een brief komen waarin ze gaat uitleggen hoe ze met de motie omgaat.