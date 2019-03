Camera's bij stations om veiligheid te verbeteren, machinisten wijzen op gevaarlijke toestanden

In Deurne hangt al zo’n camera; Oss en Etten-Leur komen in de week van 15 april aan de beurt. Er is voor deze stations gekozen, omdat er zich volgens machinisten gevaarlijke toestanden voordoen. Bij andere stations hangen al langer camera’s, maar die zijn bevestigd om suïcide te voorkomen.



'Heel erg druk'

“Uit meldingen van machinisten weten we dat er af en toe gevaarlijke situaties plaatsvinden op overpaden bij deze stations. Bijvoorbeeld, omdat het heel erg druk is en mensen op het laatste moment nog oversteken”, aldus ProRail. Dit is ook het geval op plekken waar veel fietsers en voetgangers gebruik maken van deze overpaden.



Volgens ProRail voldoen de camera's aan de privacywetgeving. Vóór plaatsing is of komt overleg met de gemeenten en de camera’s blijven er zeker vier weken staan om het gedrag goed te monitoren. Daarna worden de beelden geanalyseerd. Behalve bij de drie stations in Brabant wordt ook een camera geplaatst in het Gelderse Tiel. ProRail laat bij de overpaden ook een bordje ophangen met het opschrift ‘Eigen Weg’. Dat is nodig om de juridische status van de overpaden in stand te houden.