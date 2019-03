Amerika zet Bredase 'narco-terrorist' Jeroen van den E. het land uit

Van den E. kwam een paar jaar geleden ineens in het nieuws. De Amerikanen zochten hem omdat hij een belangrijke schakel zou zijn in de internationale drugshandel. Dat werd toen van alle kanten ontkend. Zijn Venezolaanse vriendin vertelde toen in diverse media dat er sprake moest zijn van een misverstand en dat hij erin was geluisd.

Villa

De Bredanaar zou vanuit zijn villa in Poppel (onder Tilburg) plannen maken om 'duizenden kilo's' cocaïne te importeren van de Colombiaanse rebellenbeweging FARC. De drugs moesten vervolgens naar Nederland. Het is onduidelijk hoe ver de 'Nederbelg' uiteindelijk gekomen is met die handel.

Want in 2015 pakte de politie hem thuis op en werd hij uitgeleverd aan de VS. Daar werd hij berecht. Op 6 februari bekende hij schuldig te zijn aan 'poging tot steun aan een buitenlandse terreurorganisatie' en een beschuldiging die nog het best te vertalen is als 'samenzwering om drugsterrorisme te plegen'.

Deal

Hij kreeg daarvoor vijf jaar gevangenisstraf van een rechtbank in New York. Daarmee heeft hij volgens de rechtbank zijn straf uitgezeten.

De schuldbekentenis gebeurde in een zogeheten 'plea bargain'. Dat is een overeenkomst tussen zijn advocaat en het Amerikaanse OM. Onderdeel van de deal was dat hij terug naar huis mocht. De Amerikaanse autoriteiten noemen hem naast drugshandelaar ook witwasser, maar waarom ze dat doen is onduidelijk omdat hij daarvoor niet is veroordeeld.

Maandag begeleidde de Amerikaanse politie hem naar een vliegveld en brachten ze hem naar Europa. Op Schiphol droegen ze hem over aan de Nederlandse politie.