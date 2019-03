Lenny Kuhr krijgt 1500 splinternieuwe cd's, maar met muziek van de verkeerde band

Songfestivalwinnares Lenny Kuhr uit Eindhoven wist niet wat ze hoorde toen ze deze week haar nieuw cd beluisterde. Dozen vol van 'Het lied gaat door' stonden in haar kamer met daarop 24 nieuwe nummers. Tenminste, dat dacht ze. Groot was haar verbazing toen ze naar haar muziek luisterde.

"Ik hoorde een jaren zestig bandje spelen, een beetje country. Ik dacht nog even dat het aan mijn audio-installatie lag, maar dat was niet zo. Het hoesje was wel goed gedrukt, maar op de cd bleken dus nummers van een compleet andere band te staan!"





Om te checken of alle studio-opnamen en muziekstukken goed overkomen na het productieproces, controleert Kuhr altijd even of het geluid klopt op de cd. "Met die instelling had ik de cd dus ook op gezet. Je snapt dat ik even de weg kwijt was toen ik aan het luisteren was."

De dozen met 1500 cd's gaan weer terug naar de producent. "Die zegt dat er over een week een nieuwe goede lading mijn kant opkomt. Ik zou volgende week mijn radio-release hebben, maar dat moet dan maar even wachten."

'Boos worden heeft geen zin'

De zangeres kan er wel om lachen. "Boos worden heeft toch geen zin. Het wordt in orde gemaakt en daar ben ik blij om." Ze is ook blij dat de juiste cd wel verkocht kan worden als ze eind deze maand in Eindhoven optreedt om te vieren dat het vijftig jaar geleden is dat ze het songfestival won. "Het wordt wel aanpoten met signeren, daar wilde ik namelijk deze week al mee beginnen."





"Ooit hadden we gedoe met vlekjes in de boekjes die gedrukt werden in Oost-Europa. Nu dachten we dit soort zaken te ondervangen door alles in Nederland te produceren. En dan krijg je dit", zegt ze ironisch.

Op social media leven fans mee. Een fan tipte de zangeres dat de mislukte cd's collector's item zijn. "Misschien hou ik er wel twee achter voor de liefhebber."