Als zelfs je vrouw niet op je gaat stemmen tijdens de verkiezingen

Dat je familie op je stemt als jij in de politiek zit, dat is toch eigenlijk wel heel logisch. Je mag er stiekem toch vanuit gaan dat zij jou die extra stem wel gunnen. Maar dat gaat niet op voor Stijn Smeulders (lijsttrekker van de PvdA) uit Helmond: zowel zijn broertje als zijn partner gaan zeker niet op hem stemmen tijdens Provinciale Statenverkiezingen.

En heel gek is dat misschien niet, want Stijns partner Gaby van den Waardenburg is wethouder in Helmond voor D66. “Als het om stemmen gaat dan is haar liefde voor de partij inderdaad groter dan voor mij”, vertelde hij lachend op Omroep Brabant radio. Stijns broer Paul zit voor GroenLinks in Tweede Kamer en zal dus volgende week woensdag ook niet op hem stemmen.

Wij gaan 100% voor de natuur - Marco van der Wel (PvdD)

Wie stemt er dan nog wel op hem? "Ik hoop dat alle Brabanders op mij gaan stemmen". Dat is iets wat Marco van der Wel, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren (PvdD), natuurlijk ook wel wil. Hij was donderdag samen Smeulders te gast bij het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. Elke werkdag staat de uitzending tussen zes en zeven in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen.

Dieren én mensen

Partij voor de Dieren maakt zich ook deze verkiezingen hard voor het groen in onze provincie. “Wij gaan echt 100 procent voor de natuur.” Dat betekent voor de PvdD onder meer: alle megastallen weg en 70 procent minder dieren in de veehouderij. “We willen problemen voor dieren én mensen oplossen.”

Meer vangrails voor meer veiligheid - Stijn Smeulders (PvdA)

Die natuur is ook voor de PvdA belangrijk. “Maar als er wegen nodig zijn, dan zijn we daar zeker niet tegen. Veel Brabanders willen op tijd thuis zijn om bijvoorbeeld met de kinderen naar het sporten te gaan. Dan is soms meer asfalt nodig”, zei Smeulders.

Minder verkeersdoden

Op die wegen gebeuren veel ongelukken. Veel te veel, vinden beide partijen. Maar beiden denken ze anders over een oplossing voor het terugdringen van het aantal verkeersdoden. “Het probleem is dat we te hard rijden. We moeten zachter en rustiger rijden”, aldus Van der Wel.

Wat de PvdA betreft ligt de oplossing toch echt bij investeren in veiligheidsmaatregelen. “We moeten meer vangrails plaatsen en minder bomen langs de weg.” De bomen zijn voor de PvdD niet de boosdoener. “Die staan er al 100 jaar. We moeten langzamer rijden, dat is ook goed voor de natuur”, zei de PvdD-lijsttrekker in de radio-uitzending.

BrabantQuiz

Die uitzending werd, zoals elke dag, afgesloten met de BrabantQuiz. Beide ‘kandidaten' scoorden een ruime voldoende, maar Smeulders was toch echt de betere van de twee. Hij had alle vragen goed. “Bam! Ik ken Brabant goed.”

