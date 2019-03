Michael van Gerwen herpakt zich met dikke Premier League-overwinning op Gerwyn Price

Michael van Gerwen was bezig aan een mindere periode in zijn carrière. maar na drie verloren televisiewedstrijden op rij heeft hij weer een keer gewonnen. In de Premier League was Mighty Mike met 7-2 te sterk voor Gerwyn Price. Door de ruime overwinning is Van Gerwen weer terug aan kop van de ranglijst.

Na twee gespeelde legs stond Van Gerwen op een gemiddelde van 69.33, dat gaf vooral aan hoe de nummer één van de wereld was begonnen aan de wedstrijd. Niet goed, maar voor de stand maakte het niet veel uit. Net als Price stond er een 1 achter de naam van Van Gerwen, beide darters wisten hun eigen leg te behouden.

Na de derde leg ging het gemiddelde van Van Gerwen naar ruim 77. Hij gooide een goede leg en pakte een break. Vanaf 125 ging het nog mis door een bouncer, maar in de volgende beurt gooide hij vijftig in drie pijlen uit.

Price stond op twintig om meteen een leg terug te pakken. Maar drie pijlen gingen mis, Van Gerwen stond vervolgens klaar om wel uit te gooien. Dat deed de 29-jarige wereldkampioen ook. Daarmee kwam hij op 3-1. Price wist daarna zijn eigen leg wel te houden, waardoor hij terug kwam tot 3-2. In de zesde leg kreeg Price vanaf 108 de kans om op gelijke hoogte te komen met Van Gerwen, de derde pijl ging echter mis op dubbel twintig. Van Gerwen gooide diezelfde dubbel daarna wel: 4-2.

Met een 132-finish deed Van Gerwen Price veel pijn in de volgende leg, zeker omdat de Welshmen het zelf op dubbel tien liet liggen. Niet veel later was Van Gerwen zeker van een punt. In dertien legs was hij uit, waardoor hij op 2-6 kwam.

Ook in de laatste leg van de wedstrijd kreeg Price een kans op een dubbel, weer ging het mis. Daardoor eindigde hij de wedstrijd met een percentage van twintig procent op zijn dubbels. Van Gerwen deed het met vijftig procent een stuk beter. Met zijn tweede matchdart was het klaar, MvG eindigde de wedstrijd via dubbel twaalf. En daarmee eindigde hij met een gemiddelde van 96.07.

'Premier League is lang seizoen'

"De laatste tijd speel ik niet slecht, maar kwam ik ook niet in de buurt van mijn beste spel. Ik weet wat ik moet doen om dat te veranderen", zei Van Gerwen voor de wedstrijd op de website van de PDC.

Bij het ingaan van speelronde zes stond Van Gerwen derde, met evenveel punten als koploper James Wade en nummer twee Rob Cross. Ook Price, de nummer vier van de ranglijst, had zeven punten. Zorgen maakte hij zich niet als nummer drie. "De Premier League is een lang seizoen en ik ben er zeker van dat ik aan het eind als eerste eindig. Een zege tegen Gerwyn helpt daar veel bij en dat zal laten zien dat ik de te kloppen man ben."

