'Broertje van de Efteling' stapje dichter bij uitbreiding

De recreatieboerderij wil uitbreiden met zestig huisjes, waar met name mensen die een dagje naar de Efteling gaan zullen overnachten. Bijna elke partij roemde de zorgvuldigheid waarmee het proces is verlopen om dit toch omvangrijke bestemmingsplan mogelijk te maken. Dat maakt mede dat de partijen het plan goedgezind zijn. 'Het is een accuraat plan', zegt de Ouderenpartij Dongen. De PvdA spreekt van een 'extra toeristische trekpleister'. Geregeld wordt Pukkemuk het 'broertje van de Efteling' genoemd.

Wel zijn er bij veel partijen nog vragen bij de verkeersveiligheid. Het perceel waar uitgebreid wordt, ligt aan de overkant van de weg waaraan het bestaande bedrijf gevestigd is. Daar moeten nog wel wat losse eindjes aan elkaar geknoopt worden door de gemeente en de ondernemer, zo viel uit stemverklaringen op te maken. Rob Biesheuvel van de Volkspartij Dongen geeft zelfs aan nog niet overtuigd te zijn dat er voldoende gedaan wordt om de verkeersveiligheid optimaal vorm te geven. "Maar wij stemmen toch voor dit mooie plan en hebben het vertrouwen dat daar een oplossing voor komt."

Genuanceerde reacties

Ook de Efteling en de provincie zien het plan wel zitten. De accommodaties die het attractiepark zelf heeft zitten vaak vol. Maar toch zijn er ook wat genuanceerdere reacties. Een aantal omwonenden hebben aangekondigd om naar de Raad van State te stappen als de raad het plan zou aannemen. Hierover zijn bij de stemming weinig geluiden te horen. Alleen Biesheuvel noemt er wat over: "Er zijn gesprekken aangekondigd tussen de wethouder, de ondernemer en de omwonenden. Ik had gehoopt dat die al plaats hadden gevonden, maar ik ga er vanuit dat dit in de komende weken alsnog gebeurt." Hij hoopt op een constructief overleg.

Of de buurt inderdaad stappen hogerop gaat zetten is niet duidelijk. Het bezwaar zou vooral zijn dat er landbouwgrond verloren gaat. Geen van hen was in de raadszaal aanwezig om commentaar te geven. "Wat mij betreft blijven we in dialoog en zoeken we naar oplossingen", zegt Van Leijsen direct. De buurt heeft de komende zes weken de tijd om de Raad van State aan te schrijven, dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat het plan alsnog in duigen valt of vertraagd wordt. Hoe dan ook lijkt de uitbreiding een stap dichterbij na vanavond.