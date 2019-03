Drukke spits verwacht maandag vanwege pensioenacties van hulpdiensten

Vanwege de pensioenacties in het openbaar vervoer en van de hulpdiensten wordt de ochtendspits aanstaande maandag erg druk richting Den Haag. Vanaf het Chasséveld in Breda rijden politieauto's in estafettevorm naar het Malieveld.

De zogenoemde zwaan-kleef-aan actie begint om halfnegen. Zo'n tien tot vijftien dienstwagens rijden over de hele breedte van de snelweg met 66 kilometer per uur naar de manifestatie in Den Haag. Hierdoor worden verkeersproblemen verwacht op de A16 en in de binnenstad van Breda. Op de Tramsingel is er een steunbetuiging van de brandweer.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer ligt van 06.00 tot 07.06 uur ook nog eens 66 minuten stil. Daardoor zullen veel forensen kiezen voor de auto. Omdat het ook nog gaat regenen, zorgt dat voor veel files, zo verwacht de ANWB.

Er zijn geen acties aangekondigd door buschauffeurs van Hermes en Arriva in Brabant, zo laten woordvoerders weten.