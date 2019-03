PSV vangt 300 kinderen op die vrij zijn door lerarenstaking: 'We willen ze wat leren'

Veel leraren staken vrijdag. Voor kinderen van verschillende scholen betekent dat een extra vrij dag, maar voor ouders is opvang regelen soms lastig. Vandaar dat PSV voor de kinderen van haar medewerkers en partners een kidsday heeft georganiseerd. De kinderen krijgen een rondleiding, spelen een potje voetbal en doen een speurtocht.

Dat is voor hen zeker geen straf, ze staan te stuiteren van enthousiasme en dansen erop los met mascotte Phoxy. “Wij wilden een dag opvang voor de kinderen regelen”, zegt Toon Gerbrands, directeur van PSV. Het is volgens hem een groot succes geworden. De 300 kinderen startten bij de Herdgang en zijn bezig met sport en spel, maar ook creativiteit en educatie komen aan de orde. “We willen de kinderen wel echt iets leren”, zegt Gerbrands.

Dribbelen en keepen

"We hebben sportoefeningen rondom voetbal, maar ook een stormbaan en een speurtocht waarin de kinderen creatief bezig moeten zijn en samen moeten werken", aldus Gerbrands. "Later vandaag krijgen de kinderen ook nog een rondleiding door het station."

Maar eerst wordt er gevoetbald. De grote groep kinderen wordt opgedeeld in kleinere groepjes. Een groepje jongens is druk bezig met een dribbeloefening en anderen zijn bezig met keepen. “Je leert echt wat”, zegt een jongen. “Een partijtje spelen is toch wel het leukst”, zegt een van de andere kinderen.

Maatschappelijke rol

Het is de eerste keer dat de PSV zo’n dag organiseert. Zo speelt de voetbalclub volgens Gerbrands ook een maatschappelijk rol. “De kinderen hebben een leuke dag en de ouders kunnen gewoon werken”, zegt de PSV-directeur. Mocht het in de toekomst nog een keer nodig zijn, wil PSV volgens Gerbrands eventueel nog wel zo’n dag organiseren. “Misschien kunnen we dan wel meer kinderen opvangen.”