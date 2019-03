Leerlingen verrassen docenten die niet staken met een ontbijtje op basisschool in Den Bosch

Leraren staken omdat ze meer salaris en minder werkdruk willen. Dat willen de leerkrachten van Het Bossche Broek ook wel, maar zij kiezen er toch voor niet naar Den Haag te gaan en gewoon les te geven op school. “Je doet het voor de kinderen”, zegt een juf.

Gymzaal

Keet (12) zit in de leerlingenraad en vindt dat de leerlingen de juffen en meesters best eens mogen bedanken. Daarom heeft de leerlingenraad posters opgehangen met leuzen, een petitie gestart en een vers ontbijtje geregeld voor de leerkrachten. Aan een lange tafel in de gymzaal zitten de leraren heerlijk te ontbijten met onder andere croissantjes en jus d’orange. De leerlingen kijken toe op het schoolplein. “Het is echt een blijk van waardering”, zegt de juf.

Een andere leerling uit de leerlingenraad, Luca, houdt tijdens het ontbijt een toespraak voor de leraren. “Dit is eigenlijk een soort bedankje”, zegt hij. “De leraren horen vandaag te staken, maar dat doen ze niet voor ons. Ze verdienen het echt, want ze zijn altijd aardig voor ons.”

Bekijk de video en lees daarna verder.



Druk in de klas

Keet zegt dit zelfs leuker te vinden dan een dagje vrij. Zij geeft aan dat ze wel snapt dat de leraren staken. “Wij hebben 33 kinderen in de klas, dat is wel erg druk”, zegt ze. “Ik kan zelf ook wel veel kletsen soms”, geeft ze toe.

Met de petitie willen de leerlingen handtekeningen inzamelen om aan de minister te geven. De juffen en meesters hebben namelijk tegen de kinderen gezegd dat ze in overleg zijn met de minister. “Zo willen we de minister overtuigen dat de leraren gelijk hebben.”