Daisy weet bijna of ze de beste lerares van de wereld wordt, outfit voor ceremonie ligt al klaar

De laatste ‘normale’ schoolweek zit er bijna op. Over ruim een week weet Daisy Mertens van basisschool De Vuurvogel uit Helmond of ze de beste lerares van de wereld is. Tijdens een groot congres in Dubai, het Global Education & Skill Forum, wordt de winnaar bekendgemaakt.

De laatste tien kanshebbers op deze ‘Oscar van het onderwijs’ zitten dan op het podium voor een zaal vol beroemdheden. Juf Daisy is één van hen en ze zal in stijl verschijnen. “Met een hele mooie goudkleurige rok met een tierelantijn-top”, vertelt ze. De outfit is op een nog te verzetten knoopje na af. “Ik vind het zelf een beetje Arabisch, dat matcht wel goed met Dubai.”

Daisy gaat niet alleen. Een delegatie uit de Nederlandse onderwijswereld, familie en een deel van haar eigen collega’s en de directeur gaan mee. “Dit gaat een mooie en blijvende herinnering worden en dat we het samen mogen doen, daar krijg ik nu al kippenvel van. Heel vet!”

Groter doel

De prijs, één miljoen dollar, te besteden aan onderwijsprojecten, lonkt. Maar toch gaf Daisy al eerder aan dat de prijs bij een van de andere kandidaten beter op zijn plek zou zijn. Al zou het gros van de mensen een prijs willen winnen, Daisy is glashelder. “Ik ben in Afrika geweest en weet hoe het daar is. Dus ik gun het de mensen daar om te leren om duurzaam te ontwikkelen."

Boodschap

Wat is dan het hoogste doel voor de lerares? Ze vindt netwerken en kennis op doen belangrijk, maar het forum biedt haar ook de mogelijkheid om een boodschap te verspreiden. “Het gaat over communicatie en feedback geven. Hoe communiceer je krachtig naar een ander zodat die zich daardoor ontwikkelt?"

“Het gaat ook over eigenaarschap. Hoe zorg je ervoor dat kinderen zelf de lead nemen in hun eigen ontwikkeling?" Dat laatste is duidelijk terug te zien in de praktijk. In de gymles van de juf laat ze de kinderen zelf bepalen hoe een oefening slimmer en beter kan worden uitgevoerd.

Tweerichtingsverkeer

Overigens is Daisy niet alleen van het zenden, ze leert ook van haar eigen klas. Vooral in deze drukke tijden rond de verkiezing. “Het is hier erg hectisch en druk geweest, maar de kinderen zijn een minuut later gewoon weer lekker zichzelf. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk.”

Komende week vertrekt Daisy naar Dubai. Daar volgt ze een druk programma met masterclasses, paneldiscussies en officiële momenten. Zondagmiddag is de prijsceremonie. Dan weet Daisy of ze de beste lerares wereldwijd is. De belevenissen van de lerares zijn via Omroep Brabant te volgen.