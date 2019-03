Burgemeester stelt harde voorwaarden aan Syriër die in Laarbeek wil komen wonen

LAARBEEK -

De Syrische man die eerder burgemeester Van der Meijden van Laarbeek bedreigde mag alleen in de gemeente komen wonen als hij meewerkt met zijn hulpverlening. Als hij dat niet doet, blijft hij volgens de burgemeester een gevaar voor de samenleving en is hij niet welkom in Laarbeek. " We willen voorkomen dat hij verder afglijdt en dat we daar alleen maar de lasten van ervaren", zegt Frank van der Meijden.