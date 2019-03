Arnaut Danjuma Groeneveld lijkt na bijna 150 dagen blessureleed klaar voor rentree bij Club Brugge

Dat laat zijn trainer, Ivan Leko, weten tijdens het wekelijkse perspraatje. “Danjuma heeft deze week weer voor het eerst volop kunnen meetrainen met de groep. Momenteel wachten we nog af om te kijken of hij een bepaalde reactie ondervindt door de inspanning van de voorbije dagen, maar we hopen dat hij bij de selectie zit van zondag. Danjuma is zeker een meerwaarde voor deze ploeg, maar wij focussen op de winst, niet op mogelijke speelminuten van één speler.”



Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Danjuma liet voor zijn blessure meermaals blijken dat hij een meerwaarde was voor de huidige Belgische nummer twee. De Ossenaar scoorde in zijn eerste vijftien duels vier keer en gaf ook nog eens drie keer de beslissende pass. Door zijn prestaties werd hij voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal.

Met de terugkeer van Danjuma zou Club Brugge volgens de statistieken ook weer meer punten per wedstrijd moeten gaan halen. In vijftien wedstrijden mét Danjuma behaalde de Belgische topclub 1,93 punten per wedstrijd, terwijl dat zonder Danjuma maar 1,56 punten zijn per wedstrijd.



Indruk

Arnaut Danjuma kwam in de zomer over van NEC en maakte in zijn eerste maanden direct veel indruk bij Club Brugge. De 22-jarige buitenspeler scoorde aan de lopende band en debuteerde voor het Nederlands elftal.



Tijdens zijn tweede interland tegen België maakte hij zijn eerste interlandgoal. Danjuma keerde vervolgens met een pijnlijke enkel terug bij zijn club, wat even later dus deze lange blessure bleek te zijn.