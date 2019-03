Wat is het verschil tussen GroenLinks en D66? 'Maurice de Hond peilt ons altijd lager'

Groen, groener, groenst! Ze hebben allebei een groen logo en hebben veel overeenkomsten in hun verkiezingsprogramma's: is er nog wel verschil tussen D66 en GroenLinks? Zeker wel, zo vinden lijsttrekkers Hagar Roijackers van GroenLinks en Anne-Marie Spierings van D66. Belangrijkste verschil nu: D66 staat lager in de peilingen. "Maar Maurice de Hond peilt ons altijd lager."

“Het is zo dat D66 dingen zegt, die GroenLinks ook vindt”, beaamt Roijackers. Toch vindt ze dat D66 veel te weinig aan natuurbescherming heeft gedaan de afgelopen vier jaar. Toen zat D66 met VVD, SP en PvdA in het college. “Mensen kloppen nu bij ons aan omdat ze veel natuur zien verdwijnen”, aldus Roijackers.

Ik hou van de gesprekken met de Brabanders - Hagar Roijackers van GroenLinks

Spagaat

Volgens Spierings is dat de spagaat waar je inzit als je, zoals zij namens haar partij, in Gedeputeerde Staten zit: je moet altijd compromissen maken. “Maar de komende vier jaar willen we ons progressieve beleid voortzetten en bijvoorbeeld de weidevogels en akkervogels terugkrijgen.” Dat klinkt GroenLinks als muziek in de oren: “Die uitgestoken hand pak ik nu heel graag aan”, aldus Roijackers.

We hebben ons weten te herpakken - Anne-Marie Spierings van D66

Beide lijsttrekkers waren vrijdag te gast bij het radioprogramma Afslag Zuid op Omroep Brabant. Hier zijn tot aan de verkiezingen, volgende week woensdag, elke dag tussen zes en zeven uur twee lijsttrekkers te gast.

Peilingen

Waar veel thema’s tussen beide partijen overeenkomen, lopen de peilingen voor beide partijen wel behoorlijk uiteen. GroenLinks staat landelijk op een flinke winst, D66 levert zetels in. “Er zijn altijd verschillende peilingen. Zo peilt Maurice de Hond ons altijd lager. Maar nu zijn we een tijd stabiel en weten ons te herpakken. Bovendien is het sentiment op straat positief”, zegt Spierings.

Hoewel het verkiezingen voor de provincie zijn, gaat het ook tijdens de campagne veel over landelijke thema's. "Ik hou van de gesprekken met de Brabanders. Je hebt echt gesprekken over van alles en nog wat. Landelijk thema's, maar bijvoorbeeld ook over internationale veiligheid. En dat vind ik heel erg leuk", zegt Roijackers bij Afslag Zuid.

De uitzending werd afgesloten met de BrabantQuiz. De winst ging vandaag naar Hagar Roijackers. Zij had alle drie de vragen goed. “Het is soms een beetje gokken hoor”, gaf ze eerlijk toe.

