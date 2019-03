VIDEO: Geweldige goal Bryan Smeets gaat de wereld over, middenvelder scoort van eigen helft

Je hebt doelpunten en je hebt werelddoelpunten. TOP Oss-speler Bryan Smeets maakte er eentje die je in de laatste categorie kunt zetten. De middenvelder bedacht na 73 minuten om het eens van eigen helft te proberen. Het resultaat was verbluffend en misschien wel een tikkeltje onwerkelijk.

Bekijk hieronder de wereldgoal van Smeets en lees verder.

Ajax

Wie de naam Bryan Smeets hoort denkt meteen aan de zomer van 2016 toen hij persoonlijk ervoor zorgde dat niet Ajax, maar PSV kampioen van Nederland werd door voor De Graafschap te scoren tegen de Amsterdammers. Toevalligerwijs velt hij nota bene Jong Ajax vanavond met zijn werelddoelpunt van eigen helft. Na 72 minuten had Smeets al gezorgd voor de 1-0, maar wat er in die minuut daarna afspeelde zal de middenvelder zelf nog niet kunnen geloven.

Na de aftrap probeerden Jong Ajax voetballend de goal van Oss te vinden, maar de bal werd onderschept en direct na Smeets gespeeld. De Limburger dacht niet na en had al gezien dat Ajax-doelman Kotarski iets voor zijn doel stond. Van een meter of 50 haalde Smeets uit en de bal vloog prachtig over de doelman van Ajax heen. Daarmee zette Smeets zijn ploeg op 2-0 en dat bleek uiteindelijk genoeg voor de drie punten (2-1).