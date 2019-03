Art Rooijakkers voelde zich alleen tijdens start RTL: 'Wie staat er eigenlijk aan mijn kant?'

Art Rooijakkers vond het begin van zijn tijd bij RTL behoorlijk pittig. De presentator uit Geldrop had moeite met het feit dat hij ervan werd beticht Expeditie Robinson van Dennis Weening af te pakken. "Ik heb met mijn oren staan klapperen om wat er allemaal is geroepen. Het was allemaal zo bezijden de waarheid", zegt hij in De Telegraaf-bijlage Vrouw.

Art maakte vorig jaar de overstap naar RTL en een paar maanden later werd bekend dat het contract van Dennis, die jaren het gezicht was van de survivalshow, niet werd verlengd. Hoewel Art wel werd gevraagd voor Expeditie Robinson, besloot hij om het niet te doen. "Waarom zou ik naar RTL gaan om eenzelfde soort programma als Wie is de Mol? te presenteren, op een kleinere zender met een kleiner publiek?"



Dat Art mogelijk de baan van Dennis zou inpikken, was voer voor de media. Ook Dennis zelf was ervan overtuigd dat dit zo was, waarop Art graag met hem in gesprek wilde gaan. "Dat had weinig effect: hij bleef overal roepen wat ik allemaal zou hebben gedaan." Art heeft zich verbaasd over hoe sterk er in de roddel werd geloofd. "En ik was best aangeslagen. Ook voelde ik me alleen: wie staat er eigenlijk aan mijn kant?"

Natuurreeks

Inmiddels zit de presentator lekker op zijn plek bij RTL en ontwikkelt en maakt hij meerdere programma's. Op het wensenlijstje staat nog een natuurreeks. "Ik las laatst dat sinds 1970 zestig procent van de dieren is uitgestorven, dus tijdens mijn leven is meer dan de helft van de dieren eraan gegaan", vertelt Art. "Een beetje overgedramatiseerd misschien, maar als ik met mijn tweeling op schoot zit en hun favoriete boekje met dierengeluiden voorlees, vrees ik dat ze later sommige dieren misschien alleen nog uit een boekje kennen. Dat gaat me zo aan het hart."

Daarnaast is Art ook druk met zijn bijna 2-jarige dochtertjes. De presentator hoopt ze mee te kunnen geven dat ze elke dag lol moeten hebben. "Ik haal veel gekkigheid uit met de meisjes. Als ik thuiskom, gebeurt er altijd wel wat." Ook hoopt hij ze muzikaal op te voeden. "Ik draai elke dag een klassieker voor ze: Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Michael Jackson, gisteren Ella Fitzgerald. Ik weiger kindermuziek op te zetten."

'Kansloos verliezen'

De muziek van K3 is dan ook niet welkom. "Ik ga dat kansloos verliezen, maar het is zeker mijn streven om dat buiten de deur te houden", zegt Art. "Ik vind het mooi als muzikanten vertellen met welke muziek ze zijn opgegroeid door op de achterbank te luisteren naar wat hun vader draaide."