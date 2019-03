VERKIEZINGSDEBAT: GroenLinks en PvdD willen belasting verhogen om klimaatmaatregelen te betalen

De twee partijen waren de enige van de vijftien deelnemende partijen aan het debat die dit aangaven.

Waarbij GroenLinks direct aantekende dat deze belasting in Brabant, de zogenoemde provinciale opcenten, nu in onze provincie lager zijn dan in veel andere provincies.

Nieuw provinciaal energiebedrijf

Partij Code Oranje gaf in het debat aan de belasting verhogen te makkelijk te vinden. Terwijl SP en ChristenUnie-SGP kwamen met de optie om klimaatmaatregelen mogelijk te maken door een nieuw provinciaal energiebedrijf op te richten. Waarvan de winst weer naar de provincie gaat.

Een voorstel dat volgens de PvdA uit de koker van die partij komt. Lijsttrekker van de PvdA, Stijn Smeulders, pleitte dan ook voor de oprichting van de PDEM, naar het voorbeeld van de voormalige PNEM, waarbij de ‘D’ in PDEM dan staat voor duurzaamheid.

Het verkiezingsdebat 'Brabant Kiest' wordt georganiseerd door Omroep Brabant in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 20 maart.

