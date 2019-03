Kijk nu terug: het verkiezingsdebat van Omroep Brabant #BrabantKiest

Weet je nog niet wat je gaat stemmen woensdag of ben je gewoon geïnteresseerd in politiek? Kijk dan nu het verkiezingsdebat van Omroep Brabant terug. Vijftien lijsttrekkers gingen zaterdagmiddag in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart met elkaar in debat over thema's die voor Brabant belangrijk zijn: boeren, klimaat, economie en woningbouw.

Per thema gaven twee partijen in dertig seconden hun visie op een thema. Acht politici kwamen hierbij dus aan het woord. Het gaat om de partijen die op dit moment de meeste Brabanders vertegenwoordigen: VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Podium

Vervolgens konden alle partijen letterlijk stelling nemen door op het podium ‘voor’ of het podium ‘tegen’ te gaan staan. Per thema gingen de vijftien lijsttrekkers vervolgens tien minuten met elkaar in debat.

Kijk hier het debat terug of lees verder voor de hoogtepunten.

Boeren

De eerste stelling die zaterdag in het provinciehuis in Den Bosch aan bod kwam, luidde: Boeren in Brabant verdienen meer respect en minder regels. Elf politici kozen voor minder regels, slechts vier gingen op het rechterpodium staan: SP, Code Oranje, PvdA en D66. "Voor de PvdA staat de volksgezondheid centraal. Wij willen niet dat mensen zoals bij de Q-koorts ziek worden. De luchtkwaliteit is dramatisch slecht", zei Stijn Smeulders namens de PvdA. CDA wil 'onrealistische regels terugdraaien'.

Klimaat

Brabant moet koploper klimaat en duurzaamheid zijn en alle Brabanders gaan meebetalen, zo luidde de tweede stelling. De partijen waren verdeeld, zes politici (SP, GroenLinks, PvdA, D66, PvdD, Lokaal Brabant) stonden op het ene podium, negen op het andere.

"De PVV wil niet dat de Brabanders geld uit de zak geklopt wordt met deze klimaatonzin", vertegenwoordigde Alexander van Hattem het partijstandpunt. SP zei bij monde van Maarten Everling: "Wij pleiten voor een provinciaal energiebedrijf waarbij de winst terug gaat naar Brabant en wij koploper kunnen zijn qua duurzaamheid." "We zijn voor een beter klimaat, maar vinden niet dat de hardwerkende Brabanders mee moeten betalen", meent Khalid El-Kouazi van DENK.

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport moet ruim baan krijgen om te groeien, luidde de derde stelling. In eerste instantie was alleen El-Kouazi van DENK het eens met deze stelling, later veranderde ook de PVV van podium en gaf de partij er steun aan.

"Wij zijn optimistisch over de toekomst van Eindhoven Airport, bedrijven innoveren in stillere vliegtuigen. Maar voorlopig willen we geen ruim baan geven aan het vliegveld", zei Anne-Marie Spierings van D66.

Optimale vluchtroutes

"De partijen die nu tegen uitbreiding zijn, zijn allemaal mensen die de hele wereld over vliegen. De Brabantse burgers willen betaalbaar met het vliegtuig op vakantie kunnen", zei Van Hattem namens de PVV. "We moeten de vluchtroutes wel optimaliseren en aanpassen op de locaties van de woningen, maar je moet wel kunnen blijven vliegen."

Veel partijen gaven aan dat de grens van de groei nu al bereikt is. "Voor ons is de grens nu nog niet bereikt", zei Van der Maat namens de VVD. "We hebben heel veel vertrouwen in het traject dat nu loopt met Pieter van Geel". Oud-staatssecretaris Van Geel is door het kabinet ingehuurd als verkenner om te kijken of groei van de luchthaven mogelijk is en onder welke voorwaarden. Hij moet de neuzen in de regio dezelfde kant op zien te krijgen.

Woningbouw

"Brabanders hebben recht op een betaalbare woning en de provincie moet daarom haar regels versoepelen", was de allerlaatste stelling waar de politici over debatteerden. Alleen Partij voor de Dieren, Code Oranje en D66 waren tegen.

"Wij willen dat alle Brabanders betaalbaar kunnen wonen. We gaan de komende jaren door met het bouwen van woningen", zei Smeulders van de PvdA. "We willen ruim baan geven aan plannen voor woningbouw bij gemeente. Liefst binnen de bebouwde kom, maar als dat niet kan buiten de bebouwde kom", zei Van der Maat. "We moeten de hoogte ingaan, dan kunnen we de natuurgebieden behouden"", zei Spierings van D66.

Slechts één partij die wel meedoet aan de verkiezingen, deed zaterdag niet mee aan het debat: Forum voor Democratie. De partij kreeg wel een uitnodiging, maar heeft die afgewezen.

#BrabantKiest

