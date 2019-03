Bouwen in het buitengebied moet kunnen, volgens merendeel Brabantse partijen

Het CDA schetste in het debat in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen het beeld van een provincie met 'vijf grote steden en verder spookdorpen' wanneer er geen huizen in het buitengebied gebouwd mogen worden.



Ook de partijen Code Oranje, Lokaal Brabant, Senioren Brabant, SP, ChristenUnie-SGP en VVD gaven aan dat bouwen in het buitengebied wat hen betreft mogelijk moet zijn. “Maar niet zomaar overal”, voegde lijsttrekker van de SP, Maarten Everling, toe.



GroenLinks: geen helder antwoord

Lijsttrekker Hagar Roijackers van GroenLinks wilde op de vraag van de debatleider of er desnoods ten koste van groen gebouwd mag worden geen helder antwoord geven.

KIJK NU TERUG:het verkiezingsdebat van Omroep Brabant #BrabantKiest



Partij voor de Dieren was het meest uitgesproken tegen bouwen in het buitengebied. "Het gaat ten koste van de natuur", zei lijsttrekker Marco van der Wel. Hij pleitte voor het gericht bouwen van kleine woningen in steden voor bijvoorbeeld ouderen én jongeren. D66 is ook niet voor bouwen in het buitengebied, zo bleek in het debat.

'De hoogte in'

Lijsttrekker van D66, Anne-Marie Spierings, pleitte voor slimme oplossingen als het gaat om het probleem van het tekort aan woningen in onze provincie. “De hoogte in”, zei ze. “Geeft steden ook nog eens een mooie uitstraling.”