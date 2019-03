Een duik in de Dommel en ontbijtkoek op je wang: All Terrain Survival Challenge is afzien [FOTO'S]

Onze fotograaf legde het evenement vast. De foto's kun je hier bekijken.

Zo’n driehonderd deelnemers hebben de stap gewaagd om mee te doen aan de Survival Challenge van All Terrain, een studentensportvereniging voor buitensport in Eindhoven. Sommigen zijn erin getraind, anderen doen voor het eerst mee en denken het klusje wel even te klaren. Maar zij komen bedrogen uit.

Klim- en klautertechnieken

"Als je dit vaker doet, gebruik je bepaalde technieken om over de hindernissen te komen en de touwen te beklimmen. Maar als je hier zonder voorbereiding aan begint, moet je het op kracht doen. Dan ben je na drie hindernissen echt wel klaar", vertelt een van de deelnemers na afloop.

En dat is ook te zien, want sommige deelnemers komen behoorlijk afgepeigerd over de finish. "Ons doel was om te finishen, en dat is gelukt!", vertelt Sjors uit Weert. Samen met vier vrienden uit Veldhoven heeft hij de teamchallenge afgerond. "Het mooiste aan de challenge is dat je het samen doet, dat je elkaar erdoorheen sleept. Dus je helpt elkaar, dat scheelt."

Modder en ontbijtkoek op je wang

Het teamverband is sowieso in trek, in totaal zijn er 22 teams met in totaal negentig deelnemers. De meeste groepen komen grappend en grollend over de finish. Er is zelfs een clubje gewapend met oorlogsstrepen, ontstaan uit modder en ontbijtkoek.

Halverwege de tocht stappen deelnemers de rivier de Dommel in om een stukje te zwemmen en als een aap hangend aan een touw enkele meters te klauteren. Klappertandend en blauwbekkend komen ze het water weer uit.

Later die middag wordt besloten om deze hindernis te staken. "De wind steekt steeds meer op en de stroming is best sterk, het is verstandiger om het hierbij te laten", vertelt een van de organisatoren van de buitensportvereniging All Terrain.