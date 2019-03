Gasfles vanuit rijdende auto tegen ruit van woning gegooid

In de Demerstraat in Den Bosch is zaterdagavond rond halfzeven een gasfles tegen de ruit van een huis gegooid. Volgens omstanders zou dat vanuit een rijdende auto zijn gebeurd.

Er zouden drie mensen in die auto hebben gezeten. Over het motief is niets bekend. Ook is niet duidelijk of de fles daadwerkelijk gevuld is met gas en of die was opengedraaid.

De fles is niet in het huis terechtgekomen. De schade beperkt zich tot het raam. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.