Pizzabezorger bedreigd met mes en beroofd in Bergen op Zoom

Een pizzabezorger is zaterdagavond bedreigd met een mes en beroofd op de Anemoonstraat in Bergen op Zoom.

De pizzabezorger was naar de Anemoonstraat gegaan om daar een bestelling af te leveren in een appartementencomplex. Toen hij daar aankwam, werd hij opgewacht door een man. Die vertelde dat hij de pizza had besteld.

Toen hij moest afrekenen, werd de sfeer grimmig en begon de man de pizzakoerier te bedreigen met een mes. Hij rukte de portemonnee uit de hand van de bezorger en ging er als een haas vandoor.

In de val gelokt

Na de beroving besloot de pizzabezorger alsnog naar het doorgegeven afleveradres in de flat te gaan. Hij belde aan, maar die bewoner bleek niets besteld te hebben. "Het lijkt er op dat de pizzabezorger met een vooropgezet plan in de val is gelokt", laat een politiewoordvoerder weten. De politie doet onderzoek.