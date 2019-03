Boer Rik wordt gek van de regelgeving: 'Het is worstelen om iets voor elkaar te krijgen'

Al meer dan honderd jaar is het melkveehoudersbedrijf van Lagendijk aan de Toekomstweg in Diessen in de familie. In 2015 werd er een compleet nieuwe stal neergezet die voldoet aan alle moderne eisen. "Toen heb ik wel wat moeten inleveren om het voor elkaar te krijgen. Maar door die keuze wordt het nu wel heel moeilijk om uit te breiden", vertelt Rik in het Omroep Brabant-programma KRAAK..



De stal van Diessen was destijds zo nieuw dat niet alle vergunningen er al voor bestonden. De stal werd gebouwd als 'proefstal', maar als voorwaarde werd gesteld dat deze uitgebreid getest kon worden. Om goed te testen moet er worden uitgebreid en dat kan niet zomaar.



Miljoen euro

Zo is er nu een fosfaatplafond, die kwam nadat Diessen zijn stal had neergezet. In Diessen staan nu 140 koeien in de stal. Om uit te breiden naar 280 koeien zodat zijn stal goed getest kan worden, moet boer Rik fosfaatrechten bijkopen. "En daar moet ik meer dan een miljoen euro voor neertellen."

Over de rechten zelf is ook veel onduidelijkheid. "Bij de overheid gaat een ander departement over de emissies van de stallen dan de fosfaatrechten. Dat werkt niet goed."

De innovatieve stal van Rik Lagendijk. (foto: Omroep Brabant)

Duurzaamheid

De provincie wil dat in 2022 alle stallen in Brabant diervriendelijk zijn. Dat betekent dat Lagendijk aan strenge regelgeving moet voldoen, voor zover deze regels er al zijn. "Je moet duurzamer worden en dat is moeilijk als je nieuwe systemen niet goed testen omdat je niet uit kan breiden."

Boer Rik is ook het gesprek aangegaan met gedeputeerde Anne-Marie Spierings maar daar is vooralsnog niet veel uitgekomen. "Ik moet steeds naar Den Haag om iets voor elkaar te krijgen."



'Heb ik ook nodig'

Ondanks alles heeft Lagendijk nog altijd hoop. "Het is beetje worstelen om het op de rit te krijgen en de kans is er dat het mislukt. Als ik het aantal koeien moet terugschroeven houdt het op. Op dit moment heb ik gelukkig nog het vertrouwen van de bank. Dat heb ik ook nodig."