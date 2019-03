'Ik ben de vrijdagavond al aan het vrijplannen...', NAC-aanhang houdt rekening met degradatie

"Tegen FC Utrecht waren toch ruim 18.000 mensen tegen beter weten in naar het stadion gekomen. Die hadden deze week toch weer de hoop gekregen dat het niet onmogelijk zou zijn om wat voor elkaar te krijgen", vertelt Deckers. "Maar elke week zijn we een illusie armer. Er zit echt geen verbetering in."

Aanknopingspunten

Na de 4-0 nederlaag van zaterdagavond en de zege van De Graafschap is het verschil tussen de Bredase hekkensluiter en de ploeg uit Doetinchem - die zeventiende staat - acht punten. Dat is enorm, met nog maar acht duels te gaan.

"Weken geleden, met name na de uitwedstrijd tegen De Graafschap, zagen we als NAC-supporters al dat de kans heel klein zou zijn dat we het nog rechtstreeks zouden gaan redden. Dat was wel het dieptepunt. En vooral de manier waarop. Er zat geen pit in het elftal, er waren niet echt aanknopingspunten."

'Niemand weet het nog'

Volgens Deckers weet 'niemand op de tribune nog wat er moet gebeuren'. "Alle middelen zijn al aangewend om de ploeg te motiveren en meer vertrouwen te geven door op de meest gekke momenten achter de ploeg te blijven staan. Het betaalt zich op geen enkele manier uit..."

De redacteur van De Rat ziet 'geen team'. Hij vraagt zich af of de selectie qua karakters wel goed is samengesteld. En dus houdt hij inmiddels ernstig rekening met een terugkeer naar de eerste divisie. "Ik ben de vrijdagavond al aan het vrijplannen."

'Stadion zal gewoon vol zitten'

"We weten dat degradatie niet het einde van de wereld is", benadrukt Deckers. "Het stadion zal ook dan gewoon vol zitten, maar dit is natuurlijk niet wat we nastreven. We moeten opletten dat we niet de hele tijd zeggen dat we 'maar NAC zijn' en dat het 'erbij hoort dat we af en toe degraderen', maar de realiteit is wel zo."

Over twee weken wacht VVV-Venlo als volgende opponent. "Een van de acht finales richting het einde", knikt Deckers. "Maar we maken ons geen illusies. We kunnen een keer verrassen, maar maar acht punten richting plaats zeventien lijkt onoverbrugbaar."