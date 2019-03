Vriendin Guus Meeuwis reageert op opmerkingen René van der Gijp: 'Ik heb een kutweek gehad'

Manon Meijers, de vriendin van Guus Meeuwis, heeft fel gereageerd op de opmerkingen die René van der Gijp in Veronica Inside over haar maakte. Zo werd ze 'de omgebouwde broer van Guus Meeuwis' genoemd en dat kwam hard aan. "Ik heb een kutweek gehad."

Van der Gijp zag een foto van Guus Meeuwis en Manon Meijers op de Buma Awards en kon zijn ogen niet geloven, vertelde hij maandag in Veronica Inside. ''Ik zag een foto van Guus Meeuwis en toen dacht ik dat hij met zijn omgebouwde broer was. Ha ha ha. Krijg de tering, joh. Dit is toch geen gezicht."

'Verschrikkelijk grappig mij finaal te schofferen'

Op Instagram neemt Meijers zondagmiddag geen blad voor haar mond. "Om meteen maar met de deur in huis te vallen: ik heb een kutweek gehad. U achtte het verschrikkelijk grappig om mij in uw voetbalprogramma (werkelijk geen idee wat ik daar precies mee te maken had?) finaal te schofferen. U noemde mij, terwijl u bijna stikte van het lachen, ‘de omgebouwde broer van Guus Meeuwis’ en ging he-le-maal stuk om mijn lengte." Van der Gijp zei dat Meijers minstens '2 meter 7' moest zijn.

Zelf vond Meijers het niet haar 'meest flatteuze foto'. "Ik houd niet zo van rode lopers en ondanks dat ik hartstikke leuk op een foto kan staan voel ik me met een leger paparazzifotografen voor m’n neus niet zo op mijn gemak."

'Ik draag dolgraag stiletto's'

Meijers vertelt dat zij bij de Buma Awards was voor haar Guus. "Mijn man kreeg een geweldige prijs". Ze vervolgt: "En dus ging ik, letterlijk in de steigers. Ik draag namelijk, ondanks mijn 1 meter 84 (heeft u gelijk het antwoord) dolgraag stiletto’s. Ik heb niet de gemiddelde lengte maar ben prima zelfverzekerd en dolgelukkig met mijn ellenlange benen die ik niet schroom te accentueren."

Dat Guus Meeuwis kleiner is dan Manon, is voor beiden geen probleem. "Dat ik daarmee een flink stuk boven mijn man uit toren, kan me geen bal schelen. Nu weet ik dat ontzettend veel mannen zich daar heel erg door geïntimideerd voelen maar mijn man vindt het geweldig en heeft voldoende zelfvertrouwen om zich daar niet minder mans door te voelen."

'Niet alleen bodyshaming'

Hoewel Manon zich er erg bewust van is dat haar reactie zal worden opgepikt door de media, wil ze toch reageren op de uitspraken van René van der Gijp. "U roept geregeld in de media (u doet niet alleen aan bodyshaming maar vindt het ook heel erg vermakelijk om homo’s en transgenders te beledigen) dat niemand eigenlijk iets over uw uitspraken mag roepen.

Maar zo zijn we natuurlijk (gelukkig) niet getrouwd, meneer Gijp."