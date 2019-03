Daniel Schwaab kan contract bij PSV verlengen: 'Ik ga met mijn gezin praten'

Daniel Schwaab is ook dit seizoen een vaste waarde bij PSV. De landskampioen wil het deze zomer aflopende contract van de verdediger graag verlengen. De Duitser gaat er komende week goed over nadenken.

"Ik heb nu wat tijd om met mijn gezin te praten", vertelt Schwaab na de uiterst moeizame overwinning in Venlo op VVV. De komende anderhalve week worden interlands gespeeld en komt PSV niet in actie.

Voor de verdediger een mooi moment een moeilijke knoop door te hakken over zijn toekomst. "Ik ga met mijn gezin kijken wat mogelijk is en bepalen wat we willen. En dan zullen we zien wat daar uitkomt. Nee, ik weet het echt nog niet."

Terug naar Venlo. Het was dus een moeizame overwinning voor PSV. "Het was echt heel spannend. Misschien iets te spannend", verhaalt Schwaab. "Het was een vechtwedstrijd vandaag. Met die wind, het kunstgras en de sterke mannen van VVV. We hebben er alles aan gedaan om te winnen en dat is gelukt dankzij onze mentaliteit."

Voor PSV wacht over twee weken een aardig klusje: in Amsterdam tegen aartsrivaal Ajax. Een cruciaal duel in de strijd om het landskampioenschap.

