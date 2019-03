Premier Rutte is in Eindhoven en krijgt 'onbreekbaar' vaasje

"Het is een beetje Brabantse humor", zegt VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat. "We willen de onbreekbaarheid laten zien van onze provincie." Rutte: "Ik praat al een tijdje over Nederland als een breekbaar vaasje en je ziet in Engeland, als je het uit je handen laat vallen met Brexit, hoeveel schade je kunt aanrichten. Om dan een onbreekbaar vaasje te krijgen, is heel leuk, met alle prachtige techniek uit deze regio."

'We komen helpen'

Maar het aanbieden van het vaasje in het Philipsmuseum is natuurlijk ook een verkiezingsding. Lokale provinciale partijen zijn soms geërgerd door de aanwezigheid van landelijke kopstukken tijdens provinciale verkiezingen. En zo krijgt ook de aanwezigheid van Mark Rutte in het Philipsmuseum zondag flinke aandacht. Maar aandacht stelen, doet hij niet, vind hij.

"Als ik verkiezingen heb landelijk, komt hij helpen", zegt Rutte, wijzend op provinciebestuurder Van der Maat. "Als er verkiezingen zijn in de gemeente, gaan we allebei helpen. Het onderstreept ook het feit dat we elkaars telefoonnummer hebben. Dat betekent dat als er dingen spelen in Brabant waar ik of mijn collega's in Den Haag kunnen helpen, we ook snel kunnen schakelen."

Ondermijning belangrijk issue

Eén van de belangrijke issues in Brabant is ondermijning door criminelen in Brabant, vindt Rutte. "We zijn een topprioriteit aan het maken van dit probleem, we hebben er extra geld voor uitgetrokken."

Volgens Van der Maat wil de provincie flink investeren in slimme opsporingstechnieken. "Andere stappen zijn dat we een ondermijningsfonds willen oprichten. Bijvoorbeeld daar waar motorbendes een gebouw willen kopen en de gemeente net niet genoeg geld heeft om ertussen te springen, dan staan wij er om te helpen."