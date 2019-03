Wij hebben onze zachte G, maar het Limburgs is een officiële taal geworden: hoe kan dat?

“Wij Brabanders zijn niet (weer) achtergesteld”, zegt Jos Swanenberg, hoogleraar in diversiteit en taal aan de Universiteit van Tilburg. “Maar de Limburgers worden wel voorgetrokken. Die hebben een bijzondere behandeling gehad. En ik vind het raar dat de andere provincies die niet krijgen.”

Onderscheid

De taaldeskundige heeft het eigenlijk over een voorkeursbehandeling voor de Limburgers. “Jaren geleden hebben de Zeeuwen ook een aanvraag ingediend om hun taal als officiële streektaal aan te merken, maar die werd afgewezen omdat het ‘te veel’ Nederlands zou zijn.”

Op de vraag of het Brabants überhaupt in aanmerking kan komen voor de status van ‘officiële regionale taal’, geeft hij een kort en bondig antwoord. “Natuurlijk kan dat, ja absoluut.” Hij voegt eraan toe dat het besluit van de minister opgaat voor heel Limburg, maar dat in Kerkrade echt Limburgs wordt gesproken en aan de overkant bij Cuijk en Oeffelt het 90 procent meer Brabants is dan Limburgs. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt in de verschillende dialecten.

Wij hebben de zachte G

Terug naar Brabant. Kenmerkend voor onze hele provincie is het gebruik van de zachte G. “Onze zachte G, klinkt gemoedelijk en gezellig”, aldus Swanenberg. Hij ziet een rol weggelegd voor Commissaris van de Koning Wim van de Donk om ook het Brabants als officiële regionale taal erkend te krijgen. “Hij heeft het enorm goed voor met Brabant en snapt ook heel goed hoe de Brabantse identiteit en mentaliteit in elkaar steekt. Dat lijkt mij wel een goede kandidaat.”

Jos Swanenberg: 'Het Brabants kan ook een officiële streektaal zijn'



Wij hebben Houdoe en Limbo's zijn 'onverstaanbaar'

Op straat wordt verdeeld gereageerd op de Limburgers die ‘het weer voor elkaar hebben gekregen’. "Het Brabants had veel eerder een taal moeten zijn, het is zo’n prachtige taal. Wij hebben dat hele mooie woord Houdoe.”

Maar er zijn ook genoeg provinciegenoten die het niets interesseert en er is ook kritiek op de minister. “Ik ben het oneens met de minister om het Limburgs te bombarderen tot officiële streektaal. Dat is alleen maar omdat ze voor heel veel mensen onverstaanbaar zijn.”

Door de actie van de minister wordt het Limburgs in navolging van het Nedersaksisch de tweede officiële streektaal. Vorig jaar oktober kwamen het Rijk en de provincies waar Nedersaksisch wordt gesproken (Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel) al overeen te ijveren voor het behoud en promotie van deze streektaal. "Het Brabants is de volgende", zegt een enthousiaste meneer in onze microfoon, om vervolgens afscheid te nemen met houdoe.