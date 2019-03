Treinen rijden weer na staking van NS-personeel

Het treinverkeer heeft maandagochtend 66 minuten stil gelegen vanwege de aangekondigde pensioenacties. Na 07:06 uur werd de dienstregeling hervat. In de loop van de ochtend moet alles weer rijden volgens het (spoor)boekje.

Er wordt maandag landelijk actie gevoerd voor het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar. Vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat de leeftijd waarop je kunt stoppen met werken voorlopig blijft staan op 66 jaar. Een deel van de NS-medewerkers sloot zich bij die acties aan en ging pas na 07:06 uur aan het werk, 66 minuten later dan de bedoeling is.

De NS liet geen vroege treinen rijden. Na de actie is het de bedoeling dat de dienstregeling zo snel mogelijk wordt opgestart.

Plan B

De actie van het NS-personeel zorgt voor hinder. Het was de verwachting dat het een drukke ochtendspits zou worden. Dat lijkt vooralsnog mee te vallen.

Kom je nu toch in de problemen door de staking? Een creatieve oplossing is de Omroep Brabant-taxi. De taxi helpt jou om van A naar B te komen. Ben je maandagochtend dus de dupe van de staking en vind je het niet erg om in beeld te komen? Stuur dan een mail met je telefoonnummer naar social@omroepbrabant.nl.

‘Geen probleem’

De NS geeft als advies om thuis te werken of ander vervoer te regelen. Als de trein wordt gepakt na de acties, wordt geadviseerd de reisplanner te checken.