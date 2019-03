Anky van Grunsven geniet van vier dagen Indoor Brabant: 'Een geweldig evenement gehad'

Anky van Grunsven kijkt vol tevredenheid terug op vier dagen Indoor Brabant. Naar eigen liep de Erpse voorzitter (en drievoudig olympisch kampioene dresuur) ‘heel blij’ rond in de Bossche Brabanthallen. ‘Ik denk dat we een geweldig evenement hebben gehad.’

“Afgesloten met een compleet uitverkocht huis, de wereldtop aan de start bij springen en dressuur en alleen maar tevreden mensen”, aldus Van Grunsven.

De Dutch Masters, zoals Indoor Brabant inmiddels officieel heet, behoort tot de hoogste categorie in de hippische wereld. “We hadden jaren geleden grote ambities en die zijn verwezenlijkt”, meent Van Grunsven. “Dat wil niet zeggen dat we geen nieuwe ambities meer hebben. Ik heb hier namelijk ook vier dagen lopen denken over wat nog beter kan.”

Ambitie

De ambitie die ze heeft in deze functie is niet anders dan ze vroeger in de sport had. “Ik wil er het beste van maken. Dat is ook noodzakelijk. Natuurlijk hebben we een mooi evenement, met de beste ruiters en een enorm prijzengeld. Maar er komen steeds meer wedstrijden die dat ook hebben.”

Daarom moet alles rond Indoor Brabant perfect zijn en perfect blijven. Van Grunsven: “En ik denk dat het ons gaat lukken. We werken met een team van mensen dat elkaar aanvult. Iedereen weet wat zijn of haar rol is en op welke plaats hij moet zijn. En niemand zeurt. Dat is ook heel belangrijk.”