Na omgevallen boom nu hoofdprijs Postcode Loterij: bewoners Lollestraat beleven bizarre dag

OUDENBOSCH -

Het was een bizarre dag voor inwoners van de Lollestraat in Oudenbosch. Nadat er zaterdagnacht nog twee auto’s werden verpletterd door een omvallende boom in die straat, stond zondagavond Winston Gerschtanowitz in precies dezelfde straat met een aantal dikke cheques voor de deur. De gelukkige Cornelis won 214.000 euro. Zeventien buren verdelen ook nog eens 214.000 euro.