Na omgevallen boom nu hoofdprijs Postcode Loterij: bizarre dag voor inwoners van Oudenbosch

Het was een bizarre dag voor inwoners van de Lollestraat in Oudenbosch. Nadat zaterdagnacht nog twee auto’s werden verpletterd door een omvallende boom in die straat, stond zondagavond Winston Gerschtanowitz in precies dezelfde straat met een aantal dikke cheques voor de deur. De gelukkige Cornelis won 214.000 euro. Zeventien buren verdelen ook nog eens 214.000 euro.

Waar zaterdag nog camera’s in de Lollestraat stonden vanwege de twee verwoeste auto’s, stonden er zondag ineens de camera’s van het programma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Het verrassingsmoment was live bij RTL 4 te zien.

Iedereen die met postcode 4731 GL meespeelt met de Postcode Loterij, heeft geld gewonnen. In totaal zijn dit zeventien deelnemers. Zij winnen bedragen van 9727 euro tot 29.181 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen. Het is nog niet duidelijk of de mensen die zaterdagnacht nog een auto verloren, nu een geldbedrag hebben gewonnen. Grote winnaar Cornelis is in ieder geval niet één van de eigenaren van de kapotte auto's.

Twee ton

Cornelis ontvangt ruim twee ton omdat Thomas uit Enschede dit bedrag in de finale van Miljoenenjacht won. Een Postcode Loterij-deelnemer wint altijd hetzelfde bedrag thuis. Cornelis was dit keer de gelukkige.