Begrip, maar ook twijfels onder reizigers over treinstaking: 'Ik denk niet dat ze iets bereiken'

De staking van het NS-personeel duurde niet lang, 66 minuten om precies te zijn. Het zorgde niet voor massa’s gestrande reizigers, maar wel voor een dienstregeling die voorlopig nog niet klopt.

'Al moet ik hier tot 10 uur staan!'

Er is begrip voor de actie. Een mevrouw staat, ondanks de overlast, fanatiek achter de stakers. "Ik vind het niet erg, ik ben bereid om te wachten, al moet ik hier tot tien uur staan! De AOW-leeftijd gaat te snel omhoog.” Weer een ander vindt de korte staking geen probleem. “Als het de hele dag was, is het iets anders, dit uurtje is wel te overbruggen.”

Maar niet iedereen is zo begripvol. Een andere reiziger twijfelt aan het feit of het beroep van machinist valt onder de zware beroepen. “Ik ben bijna 66 en ik mag nog graag werken. Ik denk dat ook machinisten best na hun 66ste door kunnen werken”, vertelt een man die wacht op zijn trein.

Kaartjes controleren

Andere reizigers twijfelen aan het nut van de actie. “De reizigers zijn weer de dupe, eigenlijk moeten ze een keer de kaartjes niet controleren. Dan heb je staat, nu niet”, vertelt een vrouw op perron 3 van het station in Eindhoven. “Ik wens ze succes”, vervolgt ze. “Ik hoop dat ze er iets mee bereiken, maar ik denk het niet.”