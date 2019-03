De telefoon van Bryan Smeets blijft maar gaan na zijn wereldgoal tegen Ajax

Bryan Smeets is voor heel even de held van TOP Oss. De 26-jarige middenvelder kreeg een vracht complimenten nadat hij op miraculeuze wijze de 2-0 binnenschoot tegen Jong Ajax afgelopen vrijdag.

"Fantastisch moment, bijzonder. Ja, echt geweldig", geniet Bryan nog steeds na. Hij glundert niet van oor tot oor maar hij weet maar al te goed dat hij iets bijzonders heeft gedaan. "Het aantal berichtjes dat ik heb gehad? Te veel om op te noemen. Appjes, telefoontjes en berichten op social media. Mijn telefoon bleef maar trillen." De allerleukste reactie die hij kreeg is voor hem een lastige keuze maar die van vrienden en familie koestert hij het meest.

Wereldgoal

"Ik vind van mezelf dat ik een goede trap heb. Maar je moet ook geluk hebben. Alles moet kloppen en dat gebeurde vrijdag. Dat zag je wel een beetje terug aan die goal", zegt Bryan.

Toch had hij niet het vermoeden dat zijn doelpunt de hele wereld over zou gaan. Hij was meer bezig om de felbegeerde drie punten in eigen huis te houden. Dat is gelukt.

Transfer

Het einde van de competitie nadert. Maar andere clubs hebben nog geen interesse getoond. "Ik weet niet waar ik volgend seizoen speel. Dat gaan we zien. Eerst nog de play-offs halen met TOP Oss. Daar gaan we voor en daar ga ik voor. "

