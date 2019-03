Gevaren van oplosbare stent zorgen niet voor ongerustheid bij Catharina Ziekenhuis

Een stent operatie in het Catharina Ziekenhuis in scène gezet. (Foto: archief)

Patiënten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hoeven zich geen zorgen te maken over de oplosbare stent. Deze stent, met de naam Absorp, geeft een verhoogd risico op bloedstolsels die een hartinfarct kunnen veroorzaken, blijkt uit onderzoek. De laatste behandeling met zo'n stent in het Eindhovense ziekenhuis, was drie jaar geleden, waardoor het gevaar geweken is. Dit weekend zorgde onderzoek van 'Follow the Money' naar de oplosbare stent voor bezorgdheid onder hartpatiënten.

Bovendien zijn alle betrokken patiënten drie jaar geleden al op de hoogte gebracht. Als dat toen nodig was, is er extra medisch toezicht geweest.

Hartpatiënten Nederland wil dat er een onderzoek komt naar de oplosbare stent. Die stent geeft een verhoogd risico op bloedstolsels die een hartinfarct kunnen veroorzaken. De oplosbare stent is destijds gebruikt in plaats van de metalen versie, als verwacht werd dat er later nog eens op de zelfde plek een operatie zou plaatsvinden. Een stent wordt gebruikt om vernauwde kransslagaders open te houden.

Patiënten gebeld

In het Catharina Ziekenhuis zijn 183 patiënten behandeld met een oplosbare stent. Dat gebeurde vooral in de periode 2012 en 2014. In 2016 is dit oplosbare hulpmiddelen voor het laatst geplaatst in Eindhoven. Toen zijn alle patiënten met zo'n stent gebeld over de mogelijke gevaren en zijn indien nodig maatregelen genomen om de gevaren op bloedstolsels te voorkomen. In 2017 ontstond er landelijk de eerste commotie over de Absorp.

"Dat gevaar doet zich in de eerste drie jaar na de plaatsing voor", legt woordvoerder Roel Rambags van het ziekenhuis uit. "Dat betekent dat dit gevaar op dit moment voorbij is voor alle patiënten van het Eindhovense ziekenhuis, de stent is inmiddels opgelost."

Niemand overleden

De woordvoerder wil de gevaren van de stent ook in perspectief zetten. "De kans dat er complicaties optreden naar aanleiding van de oplosbare stent ligt 0,7 procent hoger. In Eindhoven is niemand hierdoor overleden. We hebben patiënten die extra risico liepen extra lang bloedverdunners gegeven."

Mocht er inderdaad een onderzoek komen naar het gebruik van Absorp, heeft Rambags er alle vertrouwen in dat het Catharina Ziekenhuis niks zal worden verweten. "We zijn zodra er sprake was van mogelijke gevaren, gelijk heel open geweest naar patiënten. We zijn al heel vroeg gestopt met de oplosbare stent en we hebben de bewuste patiënten die gevaar konden lopen intensiever begeleid."